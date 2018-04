Amerikaanse sancties kelderen Russische beurs

De Russische aandelenmarkt is flink onderuit in reactie op de Amerikaanse strafmaatregelen tegen enkele Russische oligarchen en hun grondstoffenbedrijven. De Amerikaanse sancties lijken de Russische economie in het hart te raken. Russische banken hebben immers veel geld geleend aan die grondstoffenreuzen. Geld dat ze nu dreigen kwijt te raken. Dus kraakt het systeem in z'n voegen.