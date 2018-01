Amerikanen beletten Europese rentestijging

ECB-voorzitter Draghi is niet te spreken over de uitspraken van de Amerikaanse minister van Financiën in Davos. Die heeft bewust de dollar omlaag gepraat, tegen alle afspraken in. De tuimelende dollar zet de Europese Centrale Bank met de rug tegen de muur. Het wordt nu onmogelijk om de rente nog dit jaar op te trekken in de eurozone.