Aminolabs uitgegroeid tot Europees marktleider in proteïnevoeding

Sportbars en proteïnesupplementen zitten in de lift. Niet alleen in het sportmilieu, maar ook als suikervrij tussendoortje. Die trend geeft een serieuze boost aan de business van Aminolabs in Hasselt. Dat bedrijf is dankzij 2 recente overnames uitgegroeid tot Europees marktleider in proteïnevoeding. Het geheim zit 'm in smaakinnovatie, klinkt het daar.