Amper 2% werknemers neemt educatief verlof

De start van het nieuwe schooljaar is ook voor heel wat werknemers het moment waarop ze zich inschrijven voor een cursus of training. Wie in de privésector aan slag is, kan daarvoor betaald educatief verlof opnemen. Uit cijfers die HR-dienstengroep Acerta heeft uitgeplozen, blijkt dat slechts twee procent van de werknemers daar gebruik van maakt.