Antwerpen ontvangt ontzagwekkende containerreus

In het Deurganckdok in Antwerpen is het gloednieuwe en duizelingwekkende containerschip Madrid Maersk aangemeerd. 't Is het grootste containerschip dat ooit Antwerpen is binnengevaren. Voor reders betekenen zulke reuzenschepen DE toekomst voor de containertrafiek.