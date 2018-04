Antwerpse ondernemer verovert Nederlandse internethandel

We horen altijd dat ons land omzet verliest aan Nederland op vlak van e-commerce, met platformen als bol.com en Coolblue. Maar op kleine schaal gebeurt ook het omgekeerde. Een jonge Antwerpse ondernemer is een webwinkel gestart voor tweedehandskledij, die in Nederland razendsnel groeit. De oprichter zoekt nu een strategische partner om ook de rest van Europa te veroveren.