Appartmentsbouw kent razendsnelle opgang in Vlaanderen

Het aantal appartementen op het platteland neemt een hoge vlucht. In de 25 procent kleinste gemeenten in Vlaanderen is hun aantal in twaalf jaar tijd verdubbeld. De vergrijzing en de schaars geworden bouwgrond zijn 2 belangrijke verklaringen voor die zogenaamde "appartementisering".