AS Adventure gaat outdoor-imperium uitbreiden met 100 Duitse winkels

De Belgische outdoorketen AS Adventure heeft zijn Duitse sectorgenoot McTrek overgenomen. Nu telt die 39 winkels. AS Adventure wil er in vijf jaar honderd van maken. De AS Adventure-groep is de grootste outdoor-retailer in Europa met meer dan 200 winkels in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Frankrijk. En nu komt daar ook de grootste outdoormarkt van Europa bij, de Duitse.