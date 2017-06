Atlas Copco verhuist hoofdzetel verhuurafdeling naar ons land

Het hoofdkantoor van de wereldwijde verhuurafdeling van Atlas Copco komt in Boom. Atlas Copco heeft daar 5 miljoen euro voor geïnvesteerd. Pluspunt van Boom is de centrale ligging in Europa, en de nabijheid van een belangrijke productiesite van Atlas Copco, die in Wilrijk.