Audi-topman gearresteerd in dieselschandaal

De topman van Audi, Rupert Stadler, is door het Duitse gerecht opgepakt omdat hij een aandeel zou hebben gehad in het diesel-bedrog bij de Volkswagen-groep. Hij leidt Audi al sinds 2007 en maakt sinds 2010 deel uit van de raad van bestuur bij de moedergroep boven Audi. In eigen land is hij de hoogste in rang die bij Volkswagen gearresteerd is.