Australische telecom-marktleider in noodweer

De deal tussen Fox en Disney illustreert de snelle evolutie in de telecom- en entertainmentsector. De klassieke telecombedrijven die het enkel moeten hebben van hun netwerk, komen in nauwe schoentjes. In Australië maakt marktleider Telstra pijnlijk duidelijk hoe verregaand de gevolgen kunnen zijn.