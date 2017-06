Australische verzekeraar QBE kiest voor Brussel

De Australische verzekeraar QBE gaat zijn kantoor in Brussel uitbreiden. Door de Brexit vreest het bedrijf de toegang tot de Europese markt te verliezen. Daarom gaat het activiteiten overbrengen vanuit Londen. Een opsteker voor ons land, want de concurrentie om financiële spelers te lokken is groot.