Automatische inflatie diensten moet weg

De overheid zou de prijs van een aantal diensten systematisch moeten vergelijken met die in de buurlanden. Zoals voor rusthuizen, de autokeuring of brandverzekeringen. Dat zegt directeur van de Nationale Bank, Marcia De Wachter in weekblad Knack. Liggen ze hoger en is daar geen goeie verklaring voor dan zouden ze niet mogen stijgen.