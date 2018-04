Baanwinkels langs N70 aan banden gelegd

Voor de hele N70, de gewestweg tussen Gent en Antwerpen, ligt een visie op tafel over de baanwinkels daar. Waar ze mogen komen en waar niet. 't Is pionierswerk van de twee provincies en acht gemeenten waar de weg doorloopt. Bedoeling is dat uit de visie een actieplan groeit. Eén dat een voorbeeld kan worden voor andere steenwegen in Vlaanderen.