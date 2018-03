Balta waarschuwt voor zwakke eerste jaarhelft na rotjaar

De West-Vlaamse tapijtproducent Balta kwakkelt verder. Uit de jaarcijfers blijkt dat de jaarwinst verschrompeld is door stijgende grondstofprijzen en de sterke euro. En ook voor de eerste helft van dit jaar ziet het er niet goed uit. 't Is Alweer een klap voor de aandeelhouders. Sinds de beursintroductie in juni zagen ze de waarde van hun aandelen voor ruim 40 procent verdampen.