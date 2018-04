Barco neemt z'n fabriek van de toekomst in gebruik

In Kortrijk heeft Barco zijn gloednieuwe productiehal officieel ingehuldigd. De Belgische productievestigingen die vroeger verspreid zaten, zijn in de 15.000 vierkante meter grote hal samengebracht. Een fabriek van de toekomst, zegt Barco: efficiënt en competitief. In die mate dat productie die in Azië zat terug naar België kan.