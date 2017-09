Barry Callebaut lanceert "Belgische" Ruby-chocolade

Je hebt al witte, pure en melkchocolade, maar nu is er ook ROZE chocolade. Het is een Belgische innovatie van de Zwitserse chocoladereus Barry Callebaut. De roze smaak ontstaat door een Ruby-cacaoboon op een nieuwe manier te bewerken. Dat levert een totaal nieuwe smaak op, die vooral in Azië zou moeten aanslaan. De innovatie is dan ook niet toevallig voorgesteld in Shanghai.