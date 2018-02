BBI voert strijd op tegen zwart geld

"Het is 5 over twaalf" voor belastingzondaars die nog niet al hun zwart geld hebben aangegeven, zo waarschuwt de topman van de Bijzondere Belastinginspectie in het weekblad Knack. De BBI beschikt over steeds betere opsporingsmethodes. En zwart geld kan wel fiscaal verjaard zijn, maar de strafrechter kan het toch nog verbeurd verklaren.