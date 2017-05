Bedrijven rond Zaventem lanceren gemeenschappelijke carpool-app

In de noordrand van de Brusselse ring kunnen werknemers van verschillende bedrijven via een speciale carpool-app samen naar het werk rijden. Al zeven bedrijven met samen 5.000 werknemers doen mee. In ons land gaat amper 3 procent carpoolend naar het werk. Door het via de app aan te moedigen hopen de initiatiefnemers dat naar 10 procent te krijgen.