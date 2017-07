Belastingverlaging KMO's op regeringstafel dit weekend

Het komende weekend is cruciaal voor de regering Michel. In een groot zomerakkoord wil die een reeks sociaal-economische hervormingen doorvoeren, gekoppeld aan de begrotingsopmaak. Belangrijk onderdeel is de hervorming van de vennootschapsbelasting. Volgens De Tijd wil de regering het tarief voor KMO's verlagen naar 20%. Precies waar ondernemersorganisatie Unizo voor pleit.