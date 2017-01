Belfius-rekening openen via smartphone succes

Belfius kreeg er vorig jaar 250 000 nieuwe mobiele klanten bij - daarmee was ze mobiel de sterkste groeier ter wereld. De bank zet al enkele jaar sterk in op mobiele toepassingen. Zo kan je er sinds kort zelfs een zichtrekening openen via je smartphone, gewoon met een elektronische handtekening. Daarvoor gebruikt Belfius nieuwe technologie van Fujitsu.