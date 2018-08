Belgen zien hun financiële reserves slinken

Voor het eerst in 10 jaar is het vermogen van de Belgische gezinnen gedaald. Dat komt ondermeer omdat we meer lenen en minder sparen, en omdat de beurzen het dit jaar niet goed deden. Gemiddeld bezit een gezin nu 215.000 euro. Dat is zonder de waarde van de woning gerekend, maar inclusief bijvoorbeeld pensioensparen of de vennootschap van een ondernemer.