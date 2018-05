België meet voortaan maandelijks z'n jobgroei

Ons land krijgt een tegenhanger van het befaamde Amerikaanse banenrapport. Voortaan gaan we ook bij ons maandelijkse cijfers krijgen van het aantal mensen dat aan het werk is. Het cijfer komt bovenop het maandelijkse werkloosheidscijfer. Met de tewerkstellingsbarometer kunnen we dus nauw opvolgen of onze economie nog jobs creëert.