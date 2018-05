België ontsnapt aan Europese strafbank door twijfels over de begroting

Ons land ontspringt de dans: de Europese Commissie opent nog geen procedure tegen België voor een buitensporig begrotingstekort. Er is onduidelijkheid over een paar elementen in de begroting, zegt de Commissie. Of bepaalde inkomsten uit de vennootschapsbelasting structureel zijn of eenmalig bijvoorbeeld. Door die twijfel krijgt ons land nog een jaar respijt.