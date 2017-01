België wil Londen achterna als financieel centrum

De regering stopt 2 miljoen euro in een nieuw fonds voor financiële technologiestart-ups, B-Hive. Met in totaal 5 miljoen euro beschikbaar moet B-Hive ervoor te zorgen dat Brussel ook in de toekomst een belangrijk financieel centrum blijft. B-Hive en minister van Financiën Van Overtveldt zijn in Londen gaan kijken hoe we dat best aanpakken. Collega Stijn Wuyts reisde mee.