Belgische chocolade opent nog steeds grenzen

Bij sommigen begon het in de garage, bij Koen Klingele in de keuken... met suikervrije chocolade. Intussen is Klingele Chocolade, uit het Oost-Vlaamse Evergem, ook gespecialiseerd in bio- en fairtradechocolade. En die weten ze al in 44 landen te smaken. Een exportsucces dat kans maakt op een Leeuw van de Export.