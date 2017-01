Belgische economie koppelt matige groei aan klimmende inflatie

De Belgische economische groei voor 2016 is een tegenvaller: "maar" 1,2%. Dat komt door de aanslagen in het eerste kwartaal, maar ook het laatste kwartaal was zwakker dan verwacht. Des te opvallender is dat de consumptieprijzen in ons land wél blijven toenemen. Die inflatie dreigt een serieuze handicap te worden.