Belgische economische groei versnelt naar 1,7%

De Belgische economie is het afgelopen jaar het sterkst gegroeid sinds 2011. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor Nationale Rekeningen. Toch merken analisten dat de groei in ons land achterloopt op de aantrekkende conjunctuur. Het probleem zit wellicht in onze stroeve arbeidsmarkt.