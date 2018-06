Belgische hotelgroep Martin's palmt Alden Biesen in

In de rentmeesterswoning van het kasteel van Alden Biesen is een viersterrenhotel geopend. Het is al het 13e hotel van de familiegroep Martin's, die intussen een reputatie uitbouwde met z'n historische gebouwen. Het maakt van Martin's de grootste Belgische hotelgroep.