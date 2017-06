Belgische modemerken Terre Bleue en Gigue bundelen de krachten

Het Belgische modemerk Terre Bleue neemt zijn sectorgenoot Gigue over. Bedoeling is om groter te worden en sterker te staan in een heel concurrentiële markt. Beide modehuizen kennen een gestage omzetgroei. Samen willen ze nu ook internationaal doorbreken.