Belgische technologiebedrijven winnen marktaandeel en werven volop aan

De technologiebedrijven in ons land hebben vorig jaar netto 3.000 banen gecreëerd. En dit jaar zullen er nog 200 bijkomen ondanks de sluiting van Caterpillar in Gosselies. De banengroei is ondermeer te danken aan de loonmatiging zegt hun federatie Agoria.