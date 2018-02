Belgische telecom-bazen roepen de regering ter hulp

De Belgische telecomsector vraagt een soepelere regelgeving, zodat het kan concurreren met grote, internationale techbedrijven zoals Facebook en Google. Alleen dan kunnen ze verder investeren in een supersnel netwerk in België. De zeven grootste telecomoperatoren in ons land, hebben vandaag hun "New Deal" met de overheid voorgesteld bij sectorfederatie Agoria.