Benelux lanceert digitale vrachtbrief

Transportbedrijven in de Benelux kunnen er voortaan voor kiezen om digitale in plaats van papieren vrachtbrieven te gebruiken. Er loopt in ons land, Nederland en Luxemburg de komende drie jaar een proefproject om het systeem uit te testen. Als het goed loopt, wil de Europese Commissie het uitbreiden naar heel Europa.