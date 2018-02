Besparingplan De Lijn botst op staking

Vandaag zijn er, vooral in de steden, amper bussen en trams van De Lijn uitgereden. Het personeel staakt 24 uur omdat zo'n 300 van de bijna 2.000 bedienden verdwijnen, door pensionering of vrijwillig vertrek. Dat is nodig om vanaf 2020 te kunnen concurreren met privé-bedrijven, zegt De Lijn.