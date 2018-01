Beurs-topman waarschuwt voor impact effectentaks

Vincent Van Dessel, de baas van Euronext Brussel, pleit ervoor geen effectentaks te heffen op investeringen in start ups en scale ups. De effectentaks is vandaag goedgekeurd in de kamercommissie Financiën. Volgens Van Dessel geeft de taks een slecht signaal aan de belegger. En dat straalt af op ons land.