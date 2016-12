Beursanalisten zetten zich al schrap voor 2017

2016 was een goed jaar voor aandelen, alleen niet in Europa en Japan, waar de indexen nagenoeg onveranderd blijven. Gemakkelijk was het allerminst, met een aantal grote politieke verrassingen. Voor beursanalisten blijft 2017 een jaar om de ogen wijd open te houden. Het gevaar loert zowat overal.