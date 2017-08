Beursmakelaar Leleux haalt 300.000ste belegginsportefeuille binnen

Leleux Associated Brokers, de grootste onafhankelijke beursmakelaar van ons land, rondt de kaap van 300.000 klanten. De meeste van die beleggingsdossiers behandelen ze in onderaanneming voor 4 banken. Beursmakelaars werken dus vooral in de anonimiteit. Tijd voor een blik achter de schermen.