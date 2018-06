Beursrapport: geen nieuwkomers wel grote kapitaalverhogingen

Argenx komt in de Brusselse sterindex terecht. Het Gentse biotechbedrijf heeft een uitstekend parcours gereden sinds zijn beursintroductie. Overigens is de IPO-markt behoorlijk afgekoeld na het recordjaar in 2017. In de eerste jaarhelft is er geen enkel Belgisch bedrijf naar de beurs getrokken. Dat blijkt uit een onderzoek van advocatenkantoor Baker McKenzie.