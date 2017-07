Beurzen in opkomende economieën trekken volop kapitaal aan

De beurzen in de opkomende economieën maken een opmerkelijke comeback. De MSCI emerging stocks index staat op zijn hoogste niveau sinds april 2015. Van Mexico en Brazilië, over Zuid-Afrika, tot India en China, stijgen de aandelenindexen. De verklaring zit in een mix van een zwakke dollar, herstellende grondstoffenprijzen, de aantrekkende wereldeconomie en interne hervormingen.