Beurzen lijden onder groeiende rentevrees

De langverwachte correctie in de aandelenmarkten lijkt in aantocht. Sinds een week zitten de beursindexen in dalende lijn. De Bel-20 duikt weer onder de 4.000 punten. De aandelen staan onder druk van de obligatiemarkten. Daar is al langer sprake van een correctie.