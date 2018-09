Beurzen maken zich op voor turbulente maanden

Niet alleen het schooljaar en het politieke jaar beginnen terug, ook voor de beurzen is de vakantierust afgelopen. Drie grote thema's kunnen voor turbulente maanden zorgen op de beurzen: de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten, een escalatie van de problemen in de groeilanden en ongerustheid over de Italiaanse politiek.