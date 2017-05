Bigdataspecialist NGDATA doet overname in New York

De Gentse big data-specialist NGDATA neemt het Amerikaanse Eccella over. Dat past in z'n erg ambitieuze groeiplannen, waarvoor het bedrijf ook fors kapitaal heeft bijgetankt. NGDATA was al actief in New York en krijgt er nu kantoren in Londen en Mumbai bij.