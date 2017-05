Binnenkort Belgische mosselen en oesters uit Noordzee

Over een paar jaar kunnen we misschien Belgische mosselen eten, die gekweekt zijn op volle zee. In een windmolenpark zelfs. De Universiteit Gent en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek zoeken samen met 8 privépartners uit of het technisch en economisch haalbaar is. En ze doen dat meteen ook voor Belgisch zeewier, oesters en sint-jakobsschelpen.