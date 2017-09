Binnenkort krijgen alle scholieren financiële vorming

Het Vlaams parlement wil financiële vorming opnemen in de eindtermen van de middelbare school. Het werkt nu aan een ontwerptekst, maar die zou ten vroegste volgend schooljaar van kracht worden. In een technische school in Mortsel willen ze daar niet op wachten en hebben ze alvast zo'n vak opgestart.