Binnenschip brengt exotisch fruit naar Brusselse vroegmarkt

In de haven van Brussel is vanochtend voor het eerst een binnenschip met tropisch fruit gearriveerd vanuit Antwerpen. De groente- en fruitimporteur Groep A. De Witte wil voortaan de files op de drukke route Antwerpen-Brussel vermijden. Maar de eerste vracht over de binnenwateren liep helaas... 4 uur vertraging op.