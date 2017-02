BMW investeert in opleidingen

BMW is de eerste autoconstructeur in ons land die technische opleidingen geeft aan studenten automechanica. Het heeft daarvoor in Bornem geïnvesteerd in een gloednieuw lokaal, met de meest moderne meettoestellen. Autotechnieker is al jaren een knelpuntberoep. BMW wil op die manier beloftevolle jongeren opsporen én aanwerven.