Bol.com opent opnieuw Nederlands distributiecentrum

Bol.com, dochter van supermarktgroep Ahold Delhaize, heeft een mega-magazijn geopend in Waalwijk, net over de Nederlandse grens. Daardoor kan de webshop nog meer producten op voorraad nemen, die klanten in minder dan 24u al in huis kunnen hebben. Onze cameraploeg mocht er een kijkje nemen achter de schermen.