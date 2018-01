Boomende schalie-olie remt stijgende olieprijs af

Sinds oktober is de olieprijs met ruim 20% gestegen, maar nu is het welletjes geweest. Dat vinden zelfs de economen van OPEC. Het oliekartel overlegt dit weekend met bondgenoot Rusland over de olieprijs. Boven de 70 dollar per vat worden alternatieven té interessant, met name de boomende schalieolie uit de V.S