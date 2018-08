Bouw grootste windmolenpark in Belgische Noordzee gestart

Norther is gestart met de bouw van het grootste windmolenpark in de Belgische Noordzee. Het zou tegen de herfst van volgend jaar klaar moeten zijn en levert dan groene stroom voor zo'n 400.000 gezinnen. Met het park van Norther stijgt de productiecapaciteit van de Belgische offshore windmolenparken in 1 klap met bijna 50%.