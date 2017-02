Bouwsector leider in trend naar interimjobs

De vraag naar flexibele uitzendkrachten, interimmers dus, blijft maar stijgen. Vooral in de bouwsector is dat het geval, zegt uitzendbureau ASAP. De HR-dienstverlener start daarom met specifieke interimkantoren voor die bouwsector. Experts vrezen dat een vaste job in de bouw zo wel eens een uitzondering zou kunnen worden.